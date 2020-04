, in arte Checco Zalone , è tornato online con una nuova esilarante canzone:. Il comico ha dedicato un nuovo video musicale alla quarantena, con una canzone in perfetto stile Domenico Modugno in cui compare nei panni di un uomo che piange, a causa dell’emergenza Coronavirus, l’impossibilità di incontrare la sua compagna per “consumare”.

Potete vedere il video qui sopra!

Ricordiamo che solo qualche mese fa l’ultimo film di Checco Zalone, intitolato Tolo Tolo, ha dominato per settimane le classifiche al box-office italiano, arrivando a totalizzare ben 46 milioni di euro: uno dei migliori incassi degli ultimi anni (e della carriera del comico). Quo Vado?, il film precedente, aveva raccolto 65 milioni di euro, Sole a catinelle ne aveva incassati 52, Che bella giornata 43 e Cado dalle nubi 14.