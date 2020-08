In rete è approdato il primo, adrenalinico trailer di, il nuovo spy thriller diretto dal regista, sceneggiatore e produttore cinese(La Foresta dei Pugnali Volanti, Hero, La Città Proibita, The Great Wall).

Il lungometraggio segue le vicende di un gruppo di spie che indagano su una serie di disumani esperimenti avvenuti in Giappone.

Del cast principale fanno parte Zhang Yi, Zhang Hanyu, Qin Hailu e Zhu Yawen. L’opera arriverà nelle sale degli Stati Uniti e in quelle cinesi il prossimo anno.

Potete vedere il trailer (con i sottotitoli in inglese) nella parte superiore della pagina. Qua sotto potete invece vedere i character poster:

Tra i lavori del regista, sceneggiatore e produttore Zhang Yimou ricordiamo titoli come La Foresta dei Pugnali Volanti, Hero, Lanterne Rosse, La Strada verso Casa, La Città Proibita, Lettere da uno Sconosciuto, I Fiori della Guerra, Sangue Facile e il più recente The Great Wall con Matt Damon. Tra i prossimi film del regista ci sono invece titoli come Under the Light (Jian Ru Pan Shi) e Yi miao zhong.

Cosa ne pensate del trailer di Impasse firmato da Zhang Yimou? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: TheFilmStage.com