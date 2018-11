Festival e premi We are LIVE announcing the 2019 #SpiritAwards nominees with Gemma Chan and Molly Shannon. Tune in to the Film Independent Spirit Awards ‪on February 23, 2019 ‬on IFC Pubblicato da Film Independent su Venerdì 16 novembre 2018

Sono state annunciate le nomination al più importante riconoscimento dedicato al cinema indipendente negli USA, che come da tradizione danno il via ufficialmente alla stagione dei premi. Assegnati dalla Film Independent (associazione nonprofit a sostegno delle arti) per premiare il cinema indipendente americano (sotto i 20 milioni di dollari di budget), negli ultimi anni hanno avuto numerose sovrapposizioni con gli Oscar (quest’anno ha vinto Scappa – Get Out). Negli ultimi sette anni l’Oscar al miglior film è andato cinque volte al vincitore dello Spirit come miglior film (The Artist, 12 Anni Schiavo, Birdman, Spotlight e Moonlight).

Lo studio indipendente A24 guida ancora una volta le nomination con ben 12 candidature, seguito da Amazon Studios, Netflix, The Orchard (con sei) e Annapurna (con cinque). “I nominati d quest’anno riflettono la grande originalità al centro del cinema indipendente,” ha dichiarato Josh Welsh, presidente dell’organizzazione. “Mentre grandi franchise minacciano di dominare la nostra cultura cinematografica, quest’anno i registi e i film offrono qualcosa di completamente diverso – qualcosa di vitale, senza compromessi e necessario. Questi nominati dimostrano che, quando si tratta di diversità e inclusione, il cinema indipendente guida il resto dell’industria”.

Cinque nomination per <strong>We the Animals</strong> di Jeremiah Zagar (non come miglior film), quattro per <strong>Eight Grade</strong> di Bo Burnham, <strong>First</strong> <strong>Reformed</strong> di Paul Schrader (presentato a Venezia nel 2017 ma uscito nei cinema americani a maggio di quest’anno) e <strong>You Were Never Really Here</strong> di Brit Lynne Ramsay. Quest’ultima è una delle numerose donne al centro delle nomination di questa 34esima edizione: tre nomination (film, regia, sceneggiatura) per <strong>Senza Lasciare Traccia</strong> di Debra Granik, tre anche per <strong>Private Life</strong> di Tamara Jenkins. E a proposito di diversità, Paul Schrader è l’unico maschio caucasico nominato alla regia. Tre nomination anche per <strong>If Beale Street Could Talk</strong> di Barry Jenkins.

Da notare anche quest’anno la presenza di cineasti italiani nel roster: <strong>Lazzaro Felice</strong> di Alice Rohrwacher è nella cinquina dei film stranieri, mentre <strong>Suspiria</strong> di Luca Guadagnino oltre a essere nominato per la miglior fotografia riceverà il Robert Altman Award, premio assegnato al cast, al regista e al direttore del casting di una pellicola meritevole. Altri film che hanno ricevuto il premio negli anni passati sono, per esempio, <strong>Mudbound</strong>, <strong>Moonlight</strong>, <strong>Il Caso Spotlight</strong>. Tuttavia la speranza è che la pellicola di Guadagnino ottenesse più nomination (<strong>Chiamami col tuo Nome</strong> aveva ricevuto sei nomination e due premi: attore non protagonista e fotografia).

Da notare l’assenza tra i nominati di pellicole come <strong>Vice</strong>, <strong>Beautiful Boy</strong>, <strong>The Sisters Brothers</strong> e<strong> Mary Queen of Scots</strong> (costati ‘troppo’ per essere indipendenti o prodotti all’estero) e la presenza di <strong>La Favorita</strong>, <strong>Burning</strong> e della Palma d’Oro <strong>Un Affare di Famiglia</strong> come film stranieri.

Ecco le nomination agli Independent Spirit Awards, la cerimonia di premiazione come da tradizione si terrà la sera prima degli Academy Awards (23 febbraio) a Santa Monica:



<strong>Best Feature

</strong>

<ul>

<li>8TH GRADE</li>

<li>IF BEALE STREET COULD TALK</li>

<li>FIRST REFORMED</li>

<li>LEAVE NO TRACE</li>

<li>YOU WERE NEVER REALLY HERE</li>

</ul>

<strong>Best First Feature</strong>

<ul>

<li>HEREDITARY</li>

<li>SORRY TO BOTHER YOU</li>

<li>THE TALE</li>

<li>WE THE ANIMALS</li>

<li>WILDLIFE</li>

</ul>

<strong>Best Director</strong>

<ul>

<li>Debra Granik, LEAVE NO TRACE</li>

<li>Barry Jenkins, IF BEALE STREET COULD TALK</li>

<li>Tamara Jenkins, PRIVATE LIFE</li>

<li>Lynne Ramsay, YOU WERE NEVER REALLY HERE</li>

<li>Paul Schrader, FIRST REFORMED</li>

</ul>

<strong>Best Female Lead</strong>

<ul>

<li>Glenn Close, THE WIFE</li>

<li>Toni Collette, HEREDITARY</li>

<li>Elsie Fisher, EIGHTH GRADE</li>

<li>Regina Hall, SUPPORT THE GIRLS</li>

<li>Helena Howard, MADELINE’S MADELINE</li>

<li>Carey Mulligan, WILDLIFE</li>

</ul>

<strong>Best Male Lead</strong>

<ul>

<li>John Cho, SEARCHING</li>

<li>Daveed Diggs, BLINDSPOTTING</li>

<li>Ethan Hawke, FIRST REFORMED</li>

<li>Christian Malheiros, SÓCRATES</li>

<li>Joaquin Phoenix, YOU WERE NEVER REALLY HERE</li>

</ul>

<strong>Best Supporting Female</strong>

<ul>

<li>Kayli Carter, PRIVATE LIFE</li>

<li>Tyne Daly, A BREAD FACTORY</li>

<li>Regina King, IF BEALE STREET COULD TALK</li>

<li>Thomasin Harcourt McKenzie, LEAVE NO TRACE</li>

<li>J. Smith-Cameron, NANCY</li>

</ul>

<strong>Best Supporting Male</strong>

<ul>

<li>Raúl Castillo, WE THE ANIMALS</li>

<li>Adam Driver, BLACKKKLANSMAN</li>

<li>Richard E. Grant, CAN YOU EVER FORGIVE ME?</li>

<li>Josh Hamilton, EIGHTH GRADE</li>

<li>John David Washington, MONSTERS AND MEN</li>

</ul>

<strong>Best Screenplay</strong>

<ul>

<li>Richard Glatzer (Writer/Story By), Rebecca Lenkiewicz & Wash Westmoreland, COLETTE</li>

<li>Nicole Holofcener & Jeff Whitty, CAN YOU EVER FORGIVE ME?</li>

<li>Tamara Jenkins, PRIVATE LIFE</li>

<li>Boots Riley, SORRY TO BOTHER YOU</li>

<li>Paul Schrader FIRST REFORMED</li>

</ul>

<strong>Best First Screenplay</strong>

<ul>

<li>Bo Burnham, EIGHTH GRADE</li>

<li>Christina Choe, NANCY</li>

<li>Cory Finley, THOROUGHBREDS</li>

<li>Jennifer Fox, THE TALE</li>

<li>Quinn Shephard (Writer/Story By) and Laurie Shephard (Story By), BLAME</li>

</ul>

<strong>Best Cinematography</strong>

<ul>

<li>Ashley Connor, MADELINE’S MADELINE</li>

<li>Diego Garcia, WILDLIFE</li>

<li>Benjamin Loeb, MANDY</li>

<li>Sayombhu Mukdeeprom, SUSPIRIA</li>

<li>Zak Mulligan, WE THE ANIMALS</li>

</ul>

<strong>Best Editing</strong>

<ul>

<li>Joe Bini, YOU WERE NEVER REALLY HERE</li>

<li>Keiko Deguchi, Brian A. Kates & Jeremiah Zagar, WE THE ANIMALS</li>

<li>Luke Dunkley, Nick Fenton, Chris Gill & Julian Hart, AMERICAN ANIMALS</li>

<li>Anne Fabini, Alex Hall and Gary Levy, THE TALE</li>

<li>Nick Houy, MID90S</li>

</ul>

<strong>John Cassavetes Award</strong>

<ul>

<li>A BREAD FACTORY</li>

<li>EN EL SÉPTIMO DÍA</li>

<li>NEVER GOIN’ BACK</li>

<li>SÓCRATES</li>

<li>THUNDER ROAD</li>

</ul>

<strong>Robert Altman Award</strong>

<ul>

<li>SUSPIRIA</li>

</ul>

<strong>Best Documentary</strong>

<ul>

<li>HALE COUNTY THIS MORNING, THIS EVENING</li>

<li>MINDING THE GAP</li>

<li>OF FATHERS AND SONS</li>

<li>ON HER SHOULDERS</li>

<li>SHIRKERS</li>

<li>WON’T YOU BE MY NEIGHBOR?</li>

</ul>

<strong>Best International Film</strong>

<ul>

<li>BURNING (South Korea)</li>

<li>THE FAVOURITE (United Kingdom)</li>

<li>HAPPY AS LAZZARO (Italy)</li>

<li>ROMA (Mexico)</li>

<li>SHOPLIFTERS (Japan)</li>

</ul>

<strong>Piaget Producers Award</strong>

<ul>

<li>Jonathan Duffy and Kelly Williams</li>

<li>Gabrielle Nadig</li>

<li>Shrihari Sathe</li>

</ul>

<strong>Someone to Watch Award</strong>

<ul>

<li>Alex Moratto, SÓCRATES</li>

<li>Ioana Uricaru, LEMONADE</li>

<li>Jeremiah Zagar, WE THE ANIMALS</li>

</ul>

<strong>Truer Than Fiction Award</strong>

<ul>

<li>Alexandria Bombach, ON HER SHOULDERS</li>

<li>Bing Liu, MINDING THE GAP</li>

<li>RaMell Ross, HALE COUNTY THIS MORNING, THIS EVENING</li>

</ul>

<strong>Annual Bonnie Award</strong>

<ul>

<li>Debra Granik</li>

<li>Tamara Jenkins</li>

<li>Karyn Kusama</li>

</ul>