Online è approdato il trailer sottotitolato di, film Netflix con protagonisti Margaret Qualley, Anthony Mackie e Danny Huston in arrivo sulla piattaforma streaming dal 18 gennaio.

Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina.

Ecco la sinossi ufficiale:

Sam, una giovane scienziata sopravvissuta in una Terra postapocalittica, cerca di scoprire come gli esseri umani possano adattarsi e sopravvivere sul pianeta anziché abbandonarlo. Quando l’ultimo shuttle è in procinto di partire alla volta di una colonia lontana, la determinazione di Sam viene messa in crisi dall’arrivo di un altro sopravvissuto, Micah. A questo punto deve decidere se lasciare la Terra insieme a lui per raggiungere gli altri superstiti e iniziare una nuova vita, oppure restare e lottare per la sopravvivenza sulla Terra.