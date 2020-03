Come affronterebbeil periodo di pandemia che stiamo attraversando? Il noto presentatoreha cercato di dare una risposta a questa domanda in un nuovo video caricato in rete in cui per un attimo (mentre cerca di riportare la sua faccia alla normalità) si “trasforma” nel Tony Stark del primo film di Iron Man del 2008 diretto da Jon Favreau.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

SU AVENGERS: ENDGAME DEI FRATELLI RUSSO LEGGI ANCHE

Il film è stato diretto da Anthony e Joe Russo ed è stato scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

La sinossi ufficiale del cinecomic:

Metà degli esseri viventi nell’universo sono stati spazzati via e un unico futuro sembra ormai possibile. Riusciranno gli Avengers e i loro alleati supereroi ad annullare il potere distruttivo delle Gemme dell’Infinito? Siamo a fine partita, ed è tempo di fare sacrifici.

Vi invitiamo a prendere visione di quanto indicato sul sito del Ministero della Salute in merito al nuovo Coronavirus.

Trovate tutte le notizie legate all’emergenza nuovo Coronavirus in questo archivio.

FONTE: YT