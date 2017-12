Abbiamo già riportato, nei giorni scorsi, due aggiornamenti su, il campione d’incassi Warner diretto da Andres Muschietti.

Il primo era quello relativo al dettaglio delle 11 scene eliminate e/o estese presenti nelle edizioni home video, il secondo la conferma dell’arrivo di una Director’s Cut che però, al momento, non ha ancora una data di uscita.

Ora segnaliamo due nuove scene eliminate/estese presenti nel Blu-ray (le altre disponibili le potete raggiungere tramite la nostra scheda del film).

Ne trovate una in alto e una qua sotto.

La cena della famiglia Denbrough (Scena estesa): Bill è seduto a tavola mentre suo padre legge una rivista e sua madre lava i piatti. Bill comincia a parlare della vacanza di famiglia in programma per l’anno in corso, ma sua madre se ne va via infastidita. Suo papà gli spiega che Georgie non vedeva l’ora di fare questa gita.

Il papà di Bill controlla la cantina: Dopo l’incontro di Bill con Pennywise avvenuta in cantina, il ragazzino corre da suo padre. L’uomo ispeziona la cantina, ma non trova nulla e dice al figlio di andare a letto. Nel mentre, Henry riesce a sgattaiolare via di nascosto da suo padre e se ne va in macchina insieme a Victor e Belch. Poi vedono Mike che passa con la sua bici.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nei panni dell’incarnazione “antropomorfa” di IT troveremo la star di Hemlock Grove Bill Skarsgard, in un ruolo già magistralmente interpretato da Tim Curry nella celebre miniserie da due episodi arrivata in Tv nel 1990.

Il romanzo originale è incentrato su sette bambini noti come i Perdenti che affrontano un mostro in grado di mutare le proprie sembianze, il più delle volte simile a un clown noto come Pennywise. Anni dopo, torneranno nella loro città natale per affrontare nuovamente la creatura.

Il progetto sarà diviso in due parti: una incentrata sulle vicende dei protagonisti da bambini e una incentrata sulle vicende dei protagonisti da adulti.

Questa la sinossi ufficiale e le note di produzione: