Come sapete si è svolta nella notte tra mercoledì e giovedì la grande anteprima dial Cinema Arcadia di Melzo (MI). Il film è stato proiettato in Dolby Atmos nella gigantesca Sala Energia gremita di spettatori a partire da mezzanotte. Poco prima, è stata presentata una featurette realizzata da noi di BadTaste.it con stralci dell’ intervista che abbiamo fatto al regista Andy Muschietti e alla produttrice Barbara Muschietti

Massimiliano Reina (YouTube – Instagram) ha realizzato per noi un video della serata includendo anche la presentazione e le impressioni degli spettatori alla fine del film.

Potete vederlo qui sopra, mentre nella gallery sottostante trovate alcune immagini della serata!

Questo #Pennywise è decisamente inquietante… @ArcadiaCinema #ITfilm A post shared by BadTaste.it (@badtasteit) on Oct 18, 2017 at 2:40pm PDT

#Pennywise accoglie il pubblico di @ArcadiaCinema! #ITfilm A post shared by BadTaste.it (@badtasteit) on Oct 18, 2017 at 2:43pm PDT

Nei panni dell’incarnazione “antropomorfa” di IT troveremo la star di Hemlock Grove Bill Skarsgard, in un ruolo già magistralmente interpretato da Tim Curry nella celebre miniserie da due episodi arrivata in Tv nel 1990.

Il romanzo originale è incentrato su sette bambini noti come i Perdenti che affrontano un mostro in grado di mutare le proprie sembianze, il più delle volte simile a un clown noto come Pennywise. Anni dopo, torneranno nella loro città natale per affrontare nuovamente la creatura.

Il progetto sarà diviso in due parti: una incentrata sulle vicende dei protagonisti da bambini e una incentrata sulle vicende dei protagonisti da adulti. Il secondo film arriverà nelle sale il 6 settembre 2019.

