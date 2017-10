Ve ne parliamo in una nuova videorecensione che trovate qui sopra, mentre subito sotto la sinossi ufficiale trovate il podcast audio!

Il thriller horror della New Line Cinema, IT, diretto da Andy Muschietti (“La madre”), è tratto dall’omonimo romanzo popolare di Stephen King, che da decenni terrorizza generazioni di lettori. Il film racconta la storia di sette giovani emarginati di Derry, Maine, che si autodefiniscono il Club dei Perdenti. Ognuno di loro è stato escluso dalla società per un motivo o per l’altro; ognuno di loro è bersaglio di un branco di bulli del posto… e tutti quanti hanno visto materializzarsi le proprie paure inconsce sotto forma di un antico predatore muta forma, che non possono fare altro che chiamare It. Da quando esiste la loro città, Derry è terreno di caccia di questa entità, che emerge dalle fognature ogni 27 anni per cibarsi del terrore che scatena nelle prede che ha scelto: i bambini di Derry. Facendo gruppo durante un’estate orribile ma esaltante, i Perdenti si compattano per riuscire a sconfiggere le proprie paure e fermare la serie di omicidi iniziata durante una giornata di pioggia, quando un bambino, nel tentativo di recuperare la sua barchetta di carta, viene risucchiato all’interno di un tombino… finendo dritto tra le braccia di Pennywise il Clown. Il romanzo di King IT, fu pubblicato per la prima volta nel 1986, diventando immediatamente un classico della letteratura. A tutt’oggi è considerato uno dei migliori e più autorevoli lavori dell’incontrastato maestro dell’horror della letteratura, ispirando nel corso degli anni numerosi progetti cinematografici e televisivi. Protagonista del film è Bill Skarsgård (“The Divergent Series: Allegiant”, “Hemlock Grove” per la TV) nel ruolo del cattivo della storia, Pennywise. Inoltre è presente un cast di giovani attori, tra cui Jaeden Lieberher (“Midnight Special”), Jeremy Ray Taylor (“Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare”), Sophia Lillis (“37”), Finn Wolfhard (“Stranger Things” per la TV), Wyatt Oleff (“Guardiani della Galassia”), Chosen Jacobs (l’imminente “Cops and Robbers”), Jack Dylan Grazer (“Tales of Halloween”), Nicholas Hamilton (“Captain Fantastic”) e Jackson Robert Scott, al suo debutto nella recitazione. Muschietti ha diretto IT da una sceneggiatura di Chase Palmer & Cary Fukunaga e Gary Dauberman, tratta dal romanzo di King. Roy Lee, Dan Lin, Seth Grahame-Smith, David Katzenberg e Barbara Muschietti hanno prodotto il film, con Dave Neustadter, Walter Hamada, Richard Brener, Toby Emmerich, Marty P. Ewing, Doug Davison, Jon Silk e Niija Kuykendall come produttori esecutivi.

Il team creativo dietro la cinepresa include il direttore della fotografia, Chung-Hoon Chung (“Quel fantastico peggior anno della mia vita”, “Oldboy”), lo scenografo Claude Paré (“L’alba del pianeta delle scimmie”), il montatore Jason Ballantine (“Mad Max: Fury Road”) e la costumista Janie Bryant (“Mad Menper” la TV). Le musiche sono state composte da Benjamin Wallfisch (“Annabelle 2: Creation”). La New Line Cinema presenta una produzione Vertigo Entertainment/Lin Pictures/Katzsmith, IT. Il film sarà nelle sale italiane a partire dal 19 Ottobre 2017 e sarà distribuito dalla Warner Bros. Pictures, una società della Warner Bros. Entertainment.