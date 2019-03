Online è approdato un nuovo video dal backstage di, il film di Kevin Smith in cui lo stesso Smith tornerà a vestire i panni di Silent Bob con al suo fianco Jason Mewes (Jay).

In questo nuovo episodio di “Road to Reboot”, un visibilmente emozionato Smith mostra al pubblico il celebre mini market Quick Stop (visto in molte pellicole del regista tra cui Clerks) ricostruito proprio per il film.

Il progetto ha come protagonisti Jay & Silent Bob, gli iconici personaggi apparsi per la prima volta al di fuori del Quick Stop Groceries in Clerks e interpretati da Jason Mewes e dallo stesso Smith. Nel film i due protagonisti scoprono che Hollywood sta realizzando un reboot del loro primo film e perciò faranno di tutto per fermarlo.

Del cast fanno parte anche Joe Manganiello, Frankie Shaw, Justin Long e Craig Robinson.

