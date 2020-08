ha risposto, ovviamente a modo suo, alle introduzioni che la piattaforma streaming di WarnerMedia,, ha aggiunto a vecchi film problematici come, l’immortale capolavoro del 1939 diretto da Victor Fleming, e Mezzogiorno e mezzo di fuoco di Mel Brooks , pellicola riconosciuta come una delle migliori commedie di sempre.

Nello sketch che potete trovare nella parte superiore di questa pagina, Jimmy Fallon veste i panni di Clyde Darwell, presentatore di Cherished Cinema Classic (una parodia di Turner Classic Movies) e proprio come Jacqueline Stewart nei disclaimer presenti su HBO Max, spiega il contesto storico in cui è stato concepito il film che il pubblico sta per vedere.

Nello specifico si tratta di Passion on the Prairie (Passione nella prateria), un classico – ovviamente fittizio – della Hollywood anni ’40.

È un prodotti dei suoi tempi. Secondo gli standard odierni, contiene delle rappresentazioni dei Nativi Americani datate e prive di sensibilità. Una volta preso atto di ciò, speriamo che possiate guardare oltre questi difetti e divertirvi con questo classico americano. Che, devo aggiungere, oltre a essere offensivo verso i Nativi Americani lo è anche per gli Asioamericani, gli americani libanesi, gli Inuit e gli americani di origine estone […] Ci sono delle scene d’amore che non sono propriamente consensuali, come si dice oggi. Afferrare con decisione una donna, baciarla con forza e prenderla a schiaffi in caso di resistenza era considerato romantico negli anni ’40. È anche ben disposto nei confronti dei nazisti, una roba peraltro fuori tempo massimo, considerato che il film è del 1946, e i personaggi del film non ne vogliono sapere di impiegare il pronome preferito dalla persona con cui stanno interagendo […] Anzi, sapete cosa? Tagliamo tutte le parti problematiche e guardiamo solo quelle che ora non vengono giudicate come offensive.