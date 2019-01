Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Abbiamo già visto ieri il primo teaser poster di, il terzo capitolo della saga action con protagonista Keanu Reeves in arrivo il 17 maggio 2019.

Ora, attraverso un trailer tease, la Lionsgate ha confermato l’arrivo del primo trailer previsto per domani.

Nella parte superiore della pagina potete ammirare il trailer tease mentre, qua sotto, la versione motion del poster visto ieri.

We’ll be seeing you… John Wick: Chapter 3 – Parabellum is in theaters May 17. #JohnWick3 pic.twitter.com/x6rj2FSOhv

— John Wick: Chapter 3 – Parabellum (@JohnWickMovie) 15 gennaio 2019