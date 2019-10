Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Attenzione: la notizia che segue contiene spoiler sul Joker

Non sappiamo quanta intenzionalità ci sia, ma Joker, il film di Todd Phillips che ha trionfato al Festival di Venezia e sta dominando i botteghini, propone almeno due passaggi che sembrano omaggiare in maniera diretta tanto Heath Ledger quanto il suo Joker in Il Cavaliere Oscuro.

Un momento è quello in cui, dopo la mattanza in diretta TV al “Live! With Murray Franklin”, Arthur Fleck viene arrestato e portato via a bordo di una volante della polizia dalla quale ammira il caos che ha contribuito a generare a Gotham City che sembra in qualche modo speculare alla fuga del Joker dalla centrale della polizia nel Cavaliere Oscuro, la scena in cui il “clown” dell’attore prematuramente scomparso riassapora la galvanizzante libertà e la soddisfazione di un piano che sta giungendo a compimento. Potete rivederla nella parte superiore della pagina.

Il secondo è sempre collegato alla partecipazione di Arthur allo show televisivo. In quel frangente, quando l’uomo entra in scena, stampa un bacio in bocca all’attempata dottoressa presente in studio in una maniera che pare riecheggiare un ben noto exploit di Ledger durante un’intervista rilasciata su un red carpet:

La sinossi ufficiale: