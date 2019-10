Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Torniamo inevitabilmente a parlare del caso cinematografico del momento, ovveroil film diinterpretato dacon due interessanti contributi proposti, rispettivamente, dale da

Cominciamo con il video proposto dal quotidiano della Grande Mela, che trovate nella parte alta della pagina, in cui il filmmaker illustra come sia nata la scena della danza di Arthur nei bagni pubblici di Gotham City. Se avete già visto il lungometraggio, sapete già che questo passaggio è successivo all’efferata uccisione dei tre yuppie perpetrata da Arthur mentre si trovava in metropolitana. Phillips spiega che la scena, inizialmente, doveva essere decisamente più canonica, col personaggio interpretato da Phoenix in preda alla paura e al senso di colpa al motto di “cosa ho fatto?”. Nel giorno in cui poi si sono ritrovati sul set per girare il tutto hanno entrambi realizzato che non sarebbe stata molto in linea col carattere del derelitto futuro Clown principe del Crimine di Gotham.

In quello di Vanity Fair qua sotto, Phillips analizza il prologo e spiega come il primo compito di un regista sia quello di stabilire i toni, tanto narrativo quanto ambientali, di una pellicola e di essere decisamente soddisfatto della “discesa nella follia” descritta dal suo film.

Vi ricordiamo che potete vedere entrambi i filmati attivando i sottotitoli automatici di YouTube attraverso l’apposita funzione:

