sono stati i protagonisti di un nuovo divertente sketch che vede i due attori alle prese con i più noti successi dell’estate, ovvero

I due non se la sono cavata molto bene in queste grandi produzioni, tanto che in seguito verranno anche licenziati. Cosa sarà andato storto? Potete vederlo nel video nella parte superiore della pagina realizzato per il Late Late Show with James Corden.

Fast & Furious: Hobbs & Shaw è al cinema dall’8 agosto 2019

Dopo otto film che hanno incassato quasi 5 miliardi di dollari in tutto il mondo, la serie cinematografica Fast & Furious presenta ora il suo primo film che non è un capitolo della stessa, ma una nuova storia indipendente con Dwayne Johnson e Jason Statham che tornano nei loro ruoli di Luke Hobbs e Deckard Shaw. Da quando il corpulento veterano del dipartimento di polizia Hobbs (Johnson), fedele agente del Diplomatic Security Service americano, e il fuorilegge Shaw (Statham), ex membro delle forze speciali britanniche, si sono affrontati per la prima volta nel settimo episodio del 2015, i due si sono scambiati battute e non si sono risparmiati colpi bassi nel tentativo di annientarsi a vicenda.