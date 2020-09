Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Animali Fantastici e Dove Trovarli 3 di David Yates

Ospite di Jimmy Fallon pr parlare dei suoi prossimi progetti,ha confermato di essere già stato sul set di

L’attore ha parlato della sospensione delle riprese proprio nel primo giorno di produzione lo scorso marzo a causa dell’emergenza Coronavirus e ha confermato che rispetto all’ultima volta che ha interpretato Silente la sua barba è leggermente… cambiata.

Animali Fantastici 3 ha una data d’uscita fissata al 12 novembre 2021, ma al momento non è chiaro se la produzione riuscirà a finire in tempo visti gli slittamenti per l’emergenza Coronavirus. Le riprese sarebbero dovute partire il 16 marzo per la regia di David Yates su una sceneggiatura di J.K. Rowling e Steve Kloves, ma è invece partita il 1° settembre. Il film sarà ambientato in parte a Rio de Janeiro.

Nel cast Eddie Redmayne come Newt Scamander, Jude Law come Albus Silente e Johnny Depp come Gellert Grindelwald; assieme a loro Ezra Miller (Credence/Aurelius Silente), Alison Sudol (Queenie Goldstein), Dan Fogler (Jacob Kowalski) e Katherine Waterston (Tina Goldstein).

Jessica Williams, la comica e conduttrice che ha fatto una breve apparizione nel secondo film, tornerà in un ruolo esteso nei panni della professoressa Eulalie ‘Lally’ Hicks, insegnante alla scuola di magia e stregoneria di Ilvermorny.