La Madman Films ha diffuso in rete il primo trailer di, film scritto e diretto da(The Crown)con protagonisti(Alice in Wonderland) e C’Era una Volta a… Hollywood ).

L’opera si ambienta nella cittadina in rovina di Seaside, luogo in cui gli abitanti fanno la fila per assistere allo spettacolo di marionette di Punch (Herriman) e Judy (Wasikowska). Anche se Punch si autoproclama il più grande burattinaio ed p in grado di far esplodere le folle è Judy che porta l’arte nello spettacolo non facendolo risultare grezzo. Tuttavia in seguito a un tragico episodio Punch picchia brutalmente Judy lasciandola morente nel bosco. Accolta dal dottor Goodtime e da una società di emigrati la ragazza pianificherà la sua vendetta.

Il film è stato presentato quest’anno al Sundange Film Festival e sarà disponibile nelle sale del Regno Unito dal 15 novembre. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Ultimamente abbiamo vistoMia Wasikowska in L’Uomo dal Cuore di Ferro e in Alice Attraverso lo Specchio. Damon Herriman ha invece vestito i panni di Charles Manson sia nella serie Netflix Mindhunter che in C’Era una Volta… Hollywood di Quentin Tarantino.

FONTE: Collider