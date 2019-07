La Roadside Attractions ha diffuso online il nuovo trailer ufficiale di, biopic sue sulla parte finale della sua carriera. Ad interpretare la celebre star c’è

La pellicola, diretta da Rupert Goold, si ambienta nell’inverno del 1968, periodi in cui l’attrice arriva a Londra per esibirsi in una serie di concerti in The Talk of the Town. 30 anni dopo la sua interpretazione in Il Mago di Oz, la voce della Garland sembra indebolita, ma la sua intensità drammatica rafforzata. Mentre si prepara per lo spettacolo si scontra con il management, incanta i musicisti ricordando esperienze ed amici del passato, per poi iniziare una storia con Mickey Deans, suo quinto marito. Tuttavia Judy è fragile, dopo aver lavorato per 45 anni si ritrova senza forze mentre è ancora ossessionata dai ricordi d’infanzia e di Hollywood e cova il desiderio di tornare a casa dai suoi figli.

Del cast fanno parte anche Finn Wittrock (American Horror Story), Jessie Buckley (Beast) e Michael Gambon (Harry Potter).

La sceneggiatura è firmata da Tom Edge (The Crown). Il film arriverà nelle sale americane il 27 settembre.

