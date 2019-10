Online è approdato il trailer italiano di, biopic sue sulla parte finale della sua carriera. Ad interpretare la celebre star c’è

Del cast fanno parte anche Finn Wittrock (American Horror Story), Jessie Buckley (Beast) e Michael Gambon (Harry Potter).

La sceneggiatura è firmata da Tom Edge (The Crown). Il film sarà presentato alla 14esima edizione della Festa del Cinema di Roma e arriverà nelle nostre sale dal 16 gennaio 2020. Ecco tutte le informazioni sull’evento:

ATTIVITÀ STAMPA CON IL REGISTA RUPERT GOOLD

Martedì 22 ottobre @ Auditorium Parco della Musica 08.45 Proiezione stampa – Sala Sinopoli 11.15 Proiezione stampa – Sala Petrassi 14.15 Photocall 14.30 Conferenza stampa – Sala Petrassi 15.30 Interviste print e video (set nostro) – Sala Studio 2 (Vi preghiamo di farci pervenire le vostre richieste, vi ricontatteremo con ulteriori dettagli) 19.00 Red Carpet 19.30 Proiezione ufficiale – Sala Sinopoli

Sarà presentato alla 14esima edizione della Festa del Cinema di Roma, Judy, l’atteso ed emozionante biopic in cui l’attrice premio Oscar® Renée Zellweger interpreta Judy Garland, leggendaria icona internazionale e protagonista di enormi successi come Il mago di Oz, È nata una stella e Incontriamoci a St. Louis. Il film – attraverso flashback che regalano alcune delle performance più eccezionali della sua carriera – esplora in particolare l’ultimo periodo della vita della Garland, prima della sua morte, tra amori tormentati, drammi familiari e il costante amore dei suoi fan. A dirigere il film è Rupert Goold (True Story), mentre a completare il cast, tra gli altri, sono Rufus Sewell (Dark City, L’uomo nell’alto castello), Jessie Buckley (A proposito di Rose, Chernobyl), Michael Gambon (Il mistero di Sleepy Hollow, la saga di Harry Potter) e Finn Wittrock (The Normal Heart, American Horror Story).

Judy sarà distribuito nelle nostre sale da Notorious Pictures a partire dal 16 gennaio 2020, in occasione del 50° anniversario della morte della Garland e dell’80° anniversario de Il Mago di Oz.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina. Qua sotto il poster:

Ecco la sinossi ufficiale: