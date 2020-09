Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La RoadsideFix ha diffuso in rete il primo trailer di, film diretto da Julie Taymor (Across the Universe, The Tempest) con(Il Diritto di Contare).

Il progetto, presentato in anteprima al Sundance Film Festival, segue la vera storia della giornalista, femminista e attivista americana Gloria Steinem. Nel film biografico non tradizionale viene ripercorso il viaggio della Steinem verso la ribalta, dal suo periodo di gioventù in india passando dalla nascita della rivista “Ms.” a New York fino all’ascesa nel movimento per i diritti delle donne negli anni ’60 e alla storica National Women’s Conference del 1977.

Del cast fanno parte anche Lulu Wilson, Ryan Keira Armstrong, Bette Midler, Monica Sanchez, Kimberly Guerrero e Lorraine Toussaint.

Il film arriverà in streaming in esclusiva su Amazon Prime Video dal 30 settembre. Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Qua sotto il poster:

Cosa ne pensate del trailer di The Glorias con Julianne Moore, Alicia Vikander e Janelle Monáe? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: TheFilmStage.com