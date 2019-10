La Sony ha diffuso oggi il trailer finale di

Dopo gli eventi di Benvenuti nella Giungla nel film torneranno Dwayne Johnson, Nick Jonas, Jack Black, Kevin Hart, Colin Hanks e Karen Gillan e i quattro giovani protagonisti Ser’Darius Blain, Alex Wolff, Madison Iseman, Colin Hanks e Morgan Turner. Tra i nuovi ingressi, invece, ci saranno Awkwafina, Danny DeVito e Danny Glover.

Il film, ricordiamo, arriverà nelle sale a dicembre. Potete vedere il video promozionale, a tema Halloween, nella parte superiore della pagina.

L’uscita è prevista per il 13 dicembre 2019, in Italia arriverà a Natale.

Questa la sinossi:

In Jumanji: The Next Level la gang è tornata ma il gioco è cambiato. Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al gioco più pericoloso del mondo i protagonisti dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate.