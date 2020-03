Tra le caratteristiche Bravestone, personaggio interpretato dainc’è anche la “bollente intensità”, ovvero degli sguardi molto, molto intensi.

La Sony Pictures haha racchiuso in un video i 5 momenti più iconici legati a questa peculiarità del personaggio. Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Nel film rivediamo Dwayne Johnson, Nick Jonas, Jack Black, Kevin Hart, Colin Hanks e Karen Gillan e i quattro giovani protagonisti Ser’Darius Blain, Alex Wolff, Madison Iseman, Colin Hanks e Morgan Turner. Tra i nuovi ingressi, invece, ci sono Awkwafina, Danny DeVito e Danny Glover.

Il “primo sequel”, Jumanji – Benvenuti nella Giungla (2017), ha incassato ben 962 milioni di dollari a fronte di un budget stimato dai 90 ai 150 milioni di dollari.

Questa la sinossi:

In Jumanji: The Next Level la gang è tornata ma il gioco è cambiato. Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al gioco più pericoloso del mondo i protagonisti dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate.