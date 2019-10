Con un breve ma divertente video promozionale la Sony Pictures ha annunciato che un nuovo trailer dista per arrivare.

Dopo gli eventi di Benvenuti nella Giungla nel film torneranno Dwayne Johnson, Nick Jonas, Jack Black, Kevin Hart, Colin Hanks e Karen Gillan e i quattro giovani protagonisti Ser’Darius Blain, Alex Wolff, Madison Iseman, Colin Hanks e Morgan Turner. Tra i nuovi ingressi, invece, ci saranno Awkwafina, Danny DeVito e Danny Glover.

Il film, ricordiamo, arriverà nelle sale a dicembre. Potete vedere il video promozionale, a tema Halloween, nella parte superiore della pagina.

L’uscita è prevista per il 13 dicembre 2019, in Italia arriverà a Natale.

Questa la sinossi:

In Jumanji: The Next Level la gang è tornata ma il gioco è cambiato. Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al gioco più pericoloso del mondo i protagonisti dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate.