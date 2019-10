La Disney ha pubblicato in rete il primo trailer ufficiale di, film con protagonisti

Il film diretto da Jaume Collet-Serra è basato su una sceneggiatura di J.D. Payne e Patrick McKay (Star Trek Beyond), basata a sua volta su uno script di John Requa e Glenn Ficarra (Focus, Crazy, Stupid, Love).

Jungle Cruise arriverà nelle sale americane il 24 luglio 2020. Potete vedere il trailer in italiano nella parte superiore della pagina. Qua sotto quello in lingua originale:

Il film diretto da Jaume Collet-Serra è basato su una sceneggiatura di J.D. Payne e Patrick McKay (Star Trek Beyond), basata a sua volta su uno script di John Requa e Glenn Ficarra (Focus, Crazy, Stupid, Love).

L’attrazione dalla quale il film è tratto vede una barca trasportare i visitatori in una sfrenata corsa nei posti più esotici del mondo, dal Nilo al Rio delle Amazzoni. La storia è incentrata sul capitano di una nave (Dwayne Johnson) che porta una coppia di fratello (Jack Whitehall) e sorella (Emily Blunt) in una missione per cercare un albero che si dice abbia poteri curativi. Incontreranno animali esotici ma anche una spedizione tedesca in cerca dello stesso “bottino”, composta da Edgar Ramirez e Jesse Plemons. Nel cast anche Paul Giamatti.

L’uscita di Jungle Cruise è prevista per il 24 luglio 2020.