A metà settembre è stato diffuso in rete Battle at Big Rock , il cortometraggio inedito diretto da, già regista del primo e del terzo film (in lavorazione) della nuova saga di

Ora l’ILM ha diffuso in rete sul suo canale You Tube un interessante video che ci porta nel dietro le quinte della realizzazione del suggestivo corto. Lo potete vedere nella parte superiore della pagina.

Il corto ci permette di dare un’occhiata al mondo dopo la fuga dei dinosauri da Isla Nublar, impostando gli eventi dell’ultimo film della trilogia in uscita nel 2021. Dopo la premiere su FX, il cortometraggio è disponibile anche online: potete vedere Battle at Big Rock qui sopra!

Sulla trama del terzo film per il momento c’è grande riserbo, qualche giorno fa Trevorrow aveva parlato di un salto temporale già in Battle at Big Rock:

È ambientato un anno dopo gli eventi di Il Regno Distrutto, è incentrato sulle vicende di una famiglia che va in campeggio al Big Rock National Park, una trentina di chilometri da dove terminava il film precedente. Ci sono stati alcuni avvistamenti, ma questo è il primo grande incontro tra dinosauri e umani.

Jurassic World 3 chiuderà effettivamente la trilogia con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard e a detta del regista Colin Trevorrow sarà “una celebrazione di tutto il franchise fino ad oggi“.

Emily Carmichael, sceneggiatrice di Pacific Rim: La Rivolta, si occuperà dello script assieme a Trevorrow, che tornerà anche in veste di regista e produttore esecutivo assieme a Steven Spielberg.

L’uscita è fissata all’11 giugno 2021.