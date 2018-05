Intervistato da Total Film,ha citato ildel 1979 e vari film dicome fonte di ispirazione per il lavoro sul set di

Il nuovo film, sequel di Jurassic World di Colin Trevorrow, sarà caratterizzato da atmosfere particolarmente spaventose. Non è la prima volta che si parla del film come un capitolo più cupo rispetto al precedente. A detta di Steven Spielberg, inoltre, il film possiederebbe un ottimo bilanciamento tra azione e brivido e presenterebbe “un terzo atto magnificamente horror”.

A conferma dell’impronta più cupa del film, le ultime parole di Bryce Dallas Howard:

Potete immaginarvi come sarà la versione di J.A. Bayona, anche perché lui è bravissimo nel far venire i capelli dritti alla gente per lo spavento. Ma l’aspetto spaventoso del film è legato ai personaggi, non sarà un semplice spavento da “salto sulla sedia”.

Lo stesso regista si è inoltre detto incuriosito dalle possibili reazioni del pubblico al suo film:

Non vedo l’ora di vedere io stesso il film con un pubblico in sala. Anche perché il film sarà più spaventoso che mai. Vedremo cosa accadrà!

Nel video in alto e qui di seguito trovate due nuove clip dietro le quinte del film, entrambe con Chris Pratt (Jurassic World, Guardiani della Galassia, Avengers: Infinity War).

Vi ricordiamo che il 6 giugno alle ore 20:00 verrà proiettato nella gigantesca sala Energia del Cinema Arcadia di Melzo Jurassic World di Colin Trevorrow, e a seguire in anteprima alle ore 22.30 Jurassic World – il Regno Distrutto (che arriverà nelle sale il giorno successivo) in versione 2D Dolby Atmos Laser Projection. Noi di BadTaste.it introdurremo le proiezioni e, a seguire, registreremo un video con le vostre reazioni che condivideremo poi sul sito.

Potete prenotare i vostri posti cliccando sul link sottostante: acquistando il biglietto per lo spettacolo delle 22.30 sarà incluso anche quello per l’accesso in sala per vedere Jurassic World alle ore 20!

Il quinto film del franchise nato con Steven Spielberg approderà nelle sale italiane il 7 giugno 2018.

Nel cast, oltre a Chris Pratt e a Bryce Dallas Howard, troviamo James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda, Toby Jones, Rafe Spall, BD Wong e Jeff Goldblum.

La produzione di Jurassic World: Il Regno Distrutto è iniziata il 27 febbraio del 2017 alle Hawaii e poi ai Pinewood Studios di Londra ed è terminata il 9 luglio 2017. L’uscita è fissata al 22 giugno 2018.

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard tornano nei panni dei protagonisti, insieme ai produttori esecutivi Steven Spielberg e Colin Trevorrow, per Jurassic World: Fallen Kingdom di Universal Pictures e Amblin Entertainment. Nel cast, oltre a Pratt e Howard, troviamo James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda, Toby Jones, Rafe Spall, mentre BD Wong e Jeff Goldblum riprendono i loro vecchi ruoli.

Diretto da J.A. Bayona (The Impossible), questo film epico d’avventura è firmato dal regista di Jurassic World, Trevorrow, e dal suo co-sceneggiatore, Derek Connolly. Il film segna una nuova collaborazione della coppia di produttori Frank Marshall e Pat Crowley con Spielberg e Trevorrow alla guida della squadra di produzione di questo sensazionale capitolo della saga. Belén Atienza completa il team in qualità di produttrice.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonti: CS, CBM