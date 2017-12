Manca poco all’arrivo del primo trailer, di, sequel del film di Colin Trevorrow per la regia di J.A. Bayona che approderà nelle sale il prossimo giugno.

Nel frattempo, dopo i vari trailer tease dei giorni scorsi, la Universal propone online un nuovo contenuto tanto stuzzicante quanto divertente.

Si tratta sempre di una sorta di trailer tease in cui però non vengono mostrati degli spezzoni del trailer, quanto le due star protagoniste del film, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, sono alle prese con un peculiare post-visione del filmato in questione che viene mostrato loro da uno “stagista” della major, il videomaker Zach King, più noto online come FinalCutKing.

La produzione di Jurassic World: Il Regno Distrutto è iniziata il 27 febbraio del 2017 alle Hawaii e poi ai Pinewood Studios di Londra ed è terminata il 9 luglio 2017. L’uscita è fissata al 22 giugno 2018.

Chris Pratt e Bryce Dallas Howard tornano nei panni dei protagonisti, insieme ai produttori esecutivi Steven Spielberg e Colin Trevorrow, per Jurassic World: Fallen Kingdom di Universal Pictures e Amblin Entertainment. Nel cast, oltre a Pratt e Howard, troviamo James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda, Toby Jones, Rafe Spall, mentre BD Wong e Jeff Goldblum riprendono i loro vecchi ruoli.

Diretto da J.A. Bayona (The Impossible), questo film epico d’avventura è firmato dal regista di Jurassic World, Trevorrow, e dal suo co-sceneggiatore, Derek Connolly. Il film segna una nuova collaborazione della coppia di produttori Frank Marshall e Pat Crowley con Spielberg e Trevorrow alla guida della squadra di produzione di questo sensazionale capitolo della saga. Belén Atienza completa il team in qualità di produttrice.