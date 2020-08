Ma ora il canale You Tube AListProductions ci propone qualcosa di un po’ diverso dal solito sulla “lega della giustizia” con un curioso trailer in stile rétro che immagina una Justice League composta da Michael Keaton (Batman), Lynda Carter (Wonder Woman), Christopher Reeve (Superman) e John Wesley Shipp (Flash) che lottano contro il Lex Luthor e il Joker di Gene Hackman e Jack Nicholson.

Durante la DC FanDome abbiamo avuto modo di vedere il primo trailer della Snyder Cut di

Potete vedere il suggestivo trailer nella parte superiore della pagina.

SNYDER CUT: TUTTE LE INFORMAZIONI

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021: Snyder sta terminando la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari.

La Snyder Cut sarà divisa in quattro parti da un’ora ciascuna, ma sarà anche possibile vederla come un unico film lungo 4 ore. Per chi vive in paesi dove non esiste HBO Max (come l’Italia), la Warner Bros sta lavorando ad accordi di distribuzione, quindi il film arriverà nel 2021 in tutto il mondo.

Cosa ne pensate di questo curioso trailer? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: YouTube