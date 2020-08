È arrivato online accompagnato dalle note di Hallelujah, il celeberrimo brano di, il trailer dell’attesissimadi, il film corale dedicato ai supereroi della DC Comics, che approderà su HBO Max il prossimo anno.

Considerato che il panel del film si terrà fra qualche ora, alle 23,30, quello proposto è, ovviamente, un leak che potrebbe venire rimosso a breve. Ovviamente, appena arriverà la versione ufficiale, lo sostituiremo. Nel video si vedono, tra le altre cose, il Superman con il costume nero, il “nuovo” Steppenwolf e Darkseid, oltre a scene tagliate come quella con Kiersey Clemons nei panni di Iris West.

La versione approdata al cinema nel 2017 aveva subito dei pesanti rimaneggiamenti ad opera di Joss Whedon, chiamato a sostituire Zack Snyder dietro alla macchina da presa del kolossal (il regista di Watchmen aveva, purtroppo, subito un lutto in famiglia).

In aggiunta a un film che non rispecchiava la visione originale di Zack Snyder che si è rivelata un notevole flop, la Warner si è trovata fra le mani una gatta da pelare a scoppio ritardato tanto che WarnerMedia ha lanciato ufficialmente un’indagine sulla produzione di Justice League. L’indagine è collegata alle dichiarazioni di Ray Fisher, che su ha accusato su Twitter il regista Joss Whedon di aver avuto un comportamento “orribile e violento” sul set. Secondo quanto riporta Deadline, che cita fonti interne, WarnerMedia ha iniziato a prendere provvedimenti dai primi di luglio, e non recentemente, come invece ha scritto lo stesso Fisher qualche giorno fa.

Potete ammirarlo nella parte superiore di questa pagina!

Justice League, la Snyder Cut

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021 perché intanto Snyder terminerà la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari. Al momento non è stato ancora ufficializzato se si tratterà di un film di 4 ore o di una mini serie in sei parti.

Cosa ne pensate di questo trailer della Snyder Cut di Justice League? Diteci la vostra nei commenti!