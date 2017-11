Una degli aneddoti più curiosi sulla lavorazione diriguarda la oramai celebre rimozione dei baffi di Henry Cavill . Dal momento che i reshoot del film, curati da, si sono sovrapposti agli impegni di Cavill sul set di Mission: Impossible 6 , l’attore ha dovuto tenere i suoi baffi e la produzione del cinefumetto DC ha provveduto a rimuoverli digitalmente tramite interventi di post-produzione.

Nel corso di un’intervista a Fox 5 DC, Cavill ha avuto modo di parlare proprio del ritocco digitale che ha portato alla scomparsa dei famigerati baffi. Come spiegato dall’attore:

Non c’era niente da coprire. Li hanno sollevati il più possibile dal labbro superiore con una cera. Mi hanno cosparso il viso di puntini, appena visibili. Non dovevano sostituirmi la faccia ma applicarmi in CGI qualsiasi aspetto che una volto può avere. Quindi sì, ero ricoperto di puntini e avevo dei grossi baffi! Decisamente un look nuovo per Superman!

Potete vedere l’intervista a Cavill dal minuto 5.05 del video in alto.

La produzione di Justice League è iniziata a Londra l’11 aprile 2016 per la regia di Zack Snyder ed è terminata il 14 ottobre in Islanda.

Nel film ci saranno Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher), Mera (Amber Heard) e Alfred (Jeremy Irons). Tra le new entry J.K. Simmons (commissario Gordon) e Willem Dafoe. Ben Affleck sarà anche produttore esecutivo assieme a Zack e Deborah Snyder.

Zack Snyder ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece. Chris Terrio e Joss Whedon hanno scritto il film su una storia di Terrio e Zack Snyder.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il film arriverà nelle sale il 16 novembre 2017.

