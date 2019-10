I fan dello “Snyder Cut” dinon si arrendono e l’ultima azione programmata per il Comic-Con di New York ne è la perfetta dimostrazione. A partire da domani, a Times Square, entrerà in rotazione un manifesto pubblicitario dedicato all’edizione “perduta” di Justice League

Qui in alto potete vedere un video “bozza” dell’aspetto che avrà l’animazione.

Il video conterrà frasi da parte di sostenitori che nel corso degli anni hanno supportato a gran voce la diffusione del montaggio esteso del film.

Tra questi, solamente di recente, il direttore della fotografia Fabian Wagner e Jason Momoa, che sostiene di averla vista e decisamente apprezzata.

Justice League, ricordiamo, è uscito nelle sale il 23 novembre 2017. Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia in famiglia, ha così passato il testimone a Joss Whedon, che ha supervisionato il film in sua vece.

Questa la sinossi:

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

