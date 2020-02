Poche ore fa è apparso su Youtube un video dal dietro le quinte diche ci mostra due stuntmen impegnati nelle prove di un combattimento poi tagliato dal film.

Nella sequenza, concepita da Zack Snyder, Batman avrebbe dovuto imbattersi – durante le esplorazioni dei tunnel di Gotham – nei bozzoli dei parademoni. Uno di questi si sarebbe schiuso e avremmo dovuto assistere a uno scontro tra i due.

Il video diffuso dal coordinatore Freddy Boucieques ci mostra proprio le prove dello scontro.

Snyder aveva già alluso alla sequenza dei bozzoli su Vero quando un fan gli aveva chiesto del motivo del taglio: “Troppo spaventosa” fu la risposta del regista.

Justice League, ricordiamo, è uscito nelle sale il 23 novembre 2017. Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia in famiglia, ha così passato il testimone a Joss Whedon, che ha supervisionato il film in sua vece. Da allora si sono susseguite voci circa una fantomatica “Snyder Cut” del film, sulla quale voci interne alla Warner Bros. hanno sempre cercato di gettare acqua sul fuoco sostenendo che per completare il film ci vorrebbero “milioni e milioni di dollari” e che la major difficilmente sarebbe disposta a investire tanto per distribuire il film, alla peggio, su HBO Max. Questo non ha comunque fermato il regista dal diffondere immagini e informazioni sulla Snyder Cut.

Vi sarebbe piaciuto assistere a questo combattimento in Justice League?