EW ha diffuso in anteprima la prima traccia dalla colonna sonora dicomposta da Danny Elfman. Potete ascoltare “Hero’s Theme” direttamente qui sopra.

Il sito riporta, oltre ai titoli delle tracce che potete leggere a seguire, anche i brani che saranno inclusi nel film di Zack Snyder supervisionato da Joss Whedon, ovvero Icky Thump (White Stripes ), Everybody Knows di Sigrid e una cover di “Come Together” dei Beatles a cura di Gary Clark Jr. e Junkie XL.

“Everybody Knows” — Sigrid

The Justice League Theme — Logos

Hero’s Theme

Batman on the Roof

Enter Cyborg

Wonder Woman Rescue

Hippolyta’s Arrow

The Story of Steppenwolf

The Amazon Mother Box

Cyborg Meets Diana

Aquaman in Atlantis

Then There Were Three

The Tunnel Fight

The World Needs Superman

Spark of The Flash

Friends and Foes

Justice League United

Home

Bruce and Diana

The Final Battle

A New Hope

Anti-Hero’s Theme

“Come Together” — Gary Clark Jr. and Junkie XL

“Icky Thump” — The White Stripes

The Tunnel Fight (Full Length Bonus Track)

The Final Battle (Full Length Bonus Track)

Mother Russia (Bonus Track)

La produzione di Justice League è iniziata a Londra l’11 aprile 2016 per la regia di Zack Snyder ed è terminata il 14 ottobre in Islanda.

Nel film ci saranno Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher), Mera (Amber Heard) e Alfred (Jeremy Irons). Tra le new entry J.K. Simmons (commissario Gordon) e Willem Dafoe. Ben Affleck sarà anche produttore esecutivo assieme a Zack e Deborah Snyder.

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece. Chris Terrio e Joss Whedon hanno scritto il film su una storia di Terrio e Zack Snyder.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Il film arriverà nelle sale il 23 novembre 2017.