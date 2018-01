Dopo le voci degli ultimi giorni, la Warner Bros. ha annunciato chesarà disponibile negli Stati Uniti in Blu-Ray e 4K a partire dal 13 marzo. Il 13 febbraio, invece, sarà già disponibile in Digital HD. In Italia arriverà invece il 21 marzo.

Per l’occasione lo studio ha diffuso un trailer apposito che potete ammirare qui di seguito. Alla fine allude a “scene inedite mai viste al cinema” (quindi non a una singola) e ce ne regala un assaggio: si tratta del momento in cui Superman recupera il suo costume.

A seguire potete inoltre ammirare la lista dei contenuti speciali (che alludono a scene inedite relative al ritorno di Superman) e a tutti i dettagli delle edizioni italiane.

DVD

Durata: 115 min ca. Video: 16×9 1.85:1 Audio: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Tedesco 5.1, Francese 5.1 Sottotitoli: Francese, Olandese. Non udenti: Italiano, Inglese, Tedesco. Contenuti speciali: ROAD TO JUSTICE Un viaggio insieme ai creatori della DC Comics che ripercorre i cinqunta anni della Justice League, dalle avventure dei fumetti al loro debutto cinematografico.

BLU-RAY

Durata: 119 min ca. Video: 1080p High Definition 16×9 1.85.:1 Audio: DTS-HD Master Audio: Italiano 5.1, Inglese 5.1; Dolby Digital: Polacco 5.1, Inglese 5.1, Spagnolo 5.1; Dolby Atmos TrueHD: Inglese Sottotitoli: Polacco, Spagnolo, Greco. Non udenti: Italiano, Inglese. Contenuti speciali: SUPERMAN’S RETURN

HEART OF JUSTICE Scopri cosa si nasconde dietro l’iconica Trinità DC

TECHNOLOGY OF THE JUSTICE LEAGUE Scopri gli effetti tecnologici che hanno dato una marcia in più alla Justice League

JUSTICE LEAGUE: THE NEW HEROES Incontra i nuovi membri della Justice League

STEPPENWOLF IL CONQUISTATORE L’attore Ciarán Hinds ed i produttori rivelano la storia che si cela dietro il più grande nemico dell’umanità, nonchè la maggiore sfida per al Justice League

SCENE STUDIES: REVISITING THE AMAZONS Incontro ravvicinato con il making of di alcune delle sequenze action più adrenaliniche di JUSTICE LEAGUE

SCENE STUDIES: WONDER WOMAN’S RESCUE Incontro ravvicinato con il making of di alcune delle sequenze action più adrenaliniche di JUSTICE LEAGUE

SCENE STUDIES: HEROES PARK Incontro ravvicinato con il making of di alcune delle sequenze action più adrenaliniche di JUSTICE LEAGUE

SCENE STUDIES: THE TUNNEL BATTLE Incontro ravvicinato con il making of di alcune delle sequenze action più adrenaliniche di JUSTICE LEAGUE

SUIT UP: THE LOOK OF THE LEAGUE Ci vuole un lavoro di squadra per vestire gli eroi più amati del Mondo

BLU-RAY 3D

Durata: 119 min ca. Video: 1080p High Definition 16×9 1.85.:1 Audio: Dolby Digital: Italiano 5.1, Inglese 5.1, Ceco 5.1, Ungherese 5.1, Polacco 5.1, Russo 5.1, Turco 5.1, Francese 5.1, Portoghese 5.1, Spagnolo 5.1, Cinese 5.1; DTS-HD Master Audio: Inglese 5.1 Sottotitoli: Arabo, Bulgaro, Cinese, Croato, Ceco, Estone, Lituano, Lettone, Islandese, Turco, Sloveno, Russo, Rumeno, Portoghese, Polacco, Greco, Ebraico, Ungherese, Francese, Spagnolo.. Non udenti: Italiano, Inglese.

4K ULTRA HD

Durata: 119 min ca. Video: 2160p ULTA High Definition 16×9 1.85.:1 Audio: DTS-HD Master Audio: Italiano 5.1, Inglese 5.1; Dolby Atmos TrueHD: Inglese; Dolby Digital: Turco 5.1, Tailandese 5.1, Russo 5.1, Cinese 5.1, Ungherese 5.1 Sottotitoli: Turco, Tailandese, Russo, Rumeno, Ungherese, Ebraico, Greco, Croato, Cinese. Non udenti: Italiano, Inglese.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

La produzione di Justice League è iniziata a Londra l’11 aprile 2016 per la regia di Zack Snyder ed è terminata il 14 ottobre in Islanda.

Nel film ci saranno Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller), Cyborg (Ray Fisher), Mera (Amber Heard) e Alfred (Jeremy Irons). Tra le new entry J.K. Simmons (commissario Gordon) e Willem Dafoe. Ben Affleck sarà anche produttore esecutivo assieme a Zack e Deborah Snyder.

La regia è di Zack Snyder, che ha dovuto lasciare il progetto in piena post-produzione a causa di una tragedia famigliare. Joss Whedon ha supervisionato il film in sua vece. Chris Terrio e Joss Whedon hanno scritto il film su una storia di Terrio e Zack Snyder.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.