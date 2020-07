SNYDER CUT: I DETTAGLI SVELATI DA ZACK SNYDER

Snyder sta lavorando quotidianamente al film: “Ogni giorno lavoriamo al montaggio, si tratta quasi di un restauro perché ci sono così tanti effetti visivi. Ogni volta che inseriamo le inquadrature originali, dobbiamo valutare in che modo cambieranno gli effetti visivi e modificarli di conseguenza. Anche solo reinserire Steppenwolf comporta tantissimo lavoro. Ci sono moltissime scene aggiuntive che hanno molti effetti da fare da zero.”

Ieri sera, in occasione della, è andato in onda un panel condedicato ovviamente alladi, che arriverà nel 2021 su HBO Max. Durante il panel il regista ha mostrato un brevissimo estratto del suo film , in cui vediamo Superman con il costume nero, ma ha anche svelato moltissimi dettagli che vi elenchiamo in maniera riassuntiva qui sotto.

Snyder ha anche rivelato come pronuncia “Uxas”, ovvero il giovane Darkseid che vedremo nel film ma che non viene mai nominato. È un dibattito acceso tra i fan dei fumetti, Snyder lo chiama “Upses”!

Snyder continua facendo un piccolo tutorial sui formati cinematografici, spiegando che quando si gira in pellicola Super 35 o comunque non in anamorfico, l’immagine che viene impressa è molto più ampia di quella che viene croppata in seguito, e nel caso del montaggio di Justice League che abbiamo visto al cinema, parti importanti dell’immagine vennero escluse.

A proposito dei baffi di Henry Cavill rimossi digitalmente nelle scene rigirate per il film di Joss Whedon: “Nel montaggio della Snyder Cut non c’è nemmeno una scena con Henry Cavill baffuto. Non c’è alcuna possibilità che io utilizzi inquadrature che non siano state girate da me. Distruggerei l’intero film e gli darei fuoco se ci fosse anche solo una scena non girata da me. Farei saltare tutto, letteralmente. E sappiate che qualsiasi cosa vi ricordi il film uscito nel 2017, e che io non ho MAI visto, lo farà perché originariamente l’avevo girata io così. Al cinema è uscito una specie di mostro di Frankenstein.”

: “Ho sentito molto, sta lavorando tantissimo proprio in questo momento. Diverse parti le avevamo già fatte, ma moltissime scene vanno musicate da zero. Ho parlato con lui questa mattina, lavoriamo benissimo insieme e siamo perfettamente allineati. È davvero ispirato.” Zack Snyder non si vuole sbilanciare sulla presenza di Lanterna Verde nella Snyder Cut, anche se riconosce che nel merchandising della Justice Con abbia inserito anche una maglietta dedicata al supereroe… Il che dovrebbe essere un grande indizio.

Su Ray Fisher e Cyborg : “Quando vedrà il film sarà molto contento, ma voglio che deva la versione definitiva, voglio che veda quando sarà figo il suo personaggio. Non voglio che veda il film in versione incompleta, con lui che indossa una specie di pigiama, perché a tutti gli effetti indossava una specie di pigiama per il 90% delle riprese! Ma ci sono anche scene in cui indossa una giacca da football, è il flashback sulle sue origini e la sua costruzione…”

e : “Quando vedrà il film sarà molto contento, ma voglio che deva la versione definitiva, voglio che veda quando sarà figo il suo personaggio. Non voglio che veda il film in versione incompleta, con lui che indossa una specie di pigiama, perché a tutti gli effetti indossava una specie di pigiama per il 90% delle riprese! Ma ci sono anche scene in cui indossa una giacca da football, è il flashback sulle sue origini e la sua costruzione…” Snyder ha confermato ancora una volta che è stata una decisione sua e di sua moglie quella di lasciare il film all’epoca (a causa di una tragedia personale), e che la scelta di coinvolgere Joss Whedon è stata della Warner Bros, perché “noi eravamo un po’ distratti”.

Infine, ha promesso che il 22 agosto durante la DC Fandome verranno mostrate più scene della Snyder Cut e che scopriremo se verrà proposto come mini-serie o come film.

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021 perché intanto Snyder terminerà la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari. Al momento non è stato ancora ufficializzato se si tratterà di un film di 4 ore o di una mini serie in sei parti. Qui trovate tutti i dettagli.

Cosa ne pensate e quanto attendete la Snyder Cut di Justice League firmata da Zack Snyder? Ditecelo nei commenti!