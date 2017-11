Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Esce domani nei cinema italiani, il film di Zack Snyder con Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller e Raymond Fisher. Ve ne parliamo nella nostra videorecensione che potete vedere qui sopra.

Subito sotto la sinossi ufficiale, invece, trovate il podcast audio.

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.