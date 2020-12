Leggi anche – Star Wars: Josh Gad riassume la trilogia prequel con la voce di Olaf

ritorna con il suo format “” per una rimpatriata del cast dia 36 anni dall’uscita di

È vero, una rimpatriata di sorta c’è già stata con la serie di Cobra Kai, che ha fatto il salto su Netflix in vista della terza stagione in arrivo l’8 gennaio, ma come potete vedere la rimpatriata ha chiamato a raccolta dei volti esclusi dalla serie in corso.

Oltre a Ralph Macchio e a William Zabka, nella reunion troviamo anche Elisabeth Shue, ma anche Tony O’Dell e Ron Thomas, oltre che alla madre di Daniel LaRusso Randee Heller.

Alla fine del video è inoltre presente un’anticipazione della terza stagione di Cobra Kai.

Ricordiamo che questi incontri – dal titolo Reunited Apart – sono organizzati da Gad a scopo benefico con l’obiettivo di raccogliere fondi per il Center for Disaster Philanthropy vista l’emergenza Coronavirus.

La sinossi del film di John G. Avildsen uscito nel 1984: