La star del franchise di Underworldsomiglia a?! Difficile da credere, ma l’attrice pensa di sì, ed effettivamente, forse, non ha tutti i torti.

Intervistata da Jimmy Fallon durante il suo show la Beckinsale ha parlato e scherzato sulla questione:

Assomiglio esattamente a Ryan Reynolds, in maniera scioccante. A volte vedo passare un autobus con sopra un poster pubblicitario e penso “Accidenti, che aspetto accattivante, oh, aspetta un secondo, non sono io. Poi non ho mai fatto quel film, ero a casa”.

Potete vedere l'intervista completa nella parte superiore della pagina.

L’attrice, ricordiamo, è apparsa nel 2017 in The Only Living Boy in New York, film di Marc Webb e recentemente in Farming, progetto scritto e diretto da Adewale Akinnuoye-Agbaje. Prossimamente la vedremo invece in Jolt di Tanya Wexler e in El Tonto, film scritto e diretto da Charlie Day.

Qua sotto potete leggere la descrizione di El Tonto:

La pellicola segue la storia di un sempliciotto muto (interpretato dallo stesso Day) che dopo essere arrivato a Los Angeles cerca di scalare il successo per diventare una celebrità hollywoodiana, per poi perdere ogni cosa. La Beckinsale vestirà i panni di una star del cinema, mentre Sudeikis sarà un regista.

