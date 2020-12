Che sera di Natale sarebbe senza un messaggio da parte mia? Sentite, quest’ultimo anno… Molte persone mi hanno contattato raccontandomi le loro storie. E la mia capacità di essere lì per loro è stata possibile solo grazie alle mie stesse difficoltà. E sebbene sia stato un privilegio offrire sostegno, devo anche dire che francamente è stato anche oltre le mie possibilità. È una cosa più grande di me. Perché purtroppo ci sono state tante persone che mi hanno raccontato che le cose per loro sono andate così male da fargli pensare di togliersi la vita. E questo mi è bastato per capire di voler avere un approccio completamente diverso quest’anno, per dare visibilità al loro dolore e dire a chiunque là fuori stia soffrendo e stia prendendo in considerazione quest’ipotesi: per favore, non fate questo passo. Se state resistendo in una situazione nella quale non riuscite più a resistere, se state soffrendo, se vi serve aiuto, se vi sentite in colpa o vi vergognate, se avete problemi con la vostra identità, se vi sentite con le spalle al muro o sentite di non avere più una strada da seguire… qualsiasi sia la vostra situazione, vi assicuro che una strada c’è. In questo momento, durante queste festività e anche dopo, anche se non vi sembra, c’è qualcuno che vi può capire e vi può aiutare, perché non siete soli. A tutti coloro che stanno soffrendo: andrà meglio. Buone feste.