“Kirsten Dunst, meglio nota per il suo ruolo di ragazza di Spider-Man, riceve una stella sulla Walk of Fame di Hollywood“. È così che Reuters ha definito l’attrice in un tweet in occasione della prestigiosa cerimonia svoltasi lo scorso 30 agosto.

Dopo il post, il giornale è stato inondato di commenti di disappunto da parte di utenti accorsi in sostegno del volto di Mary Jane Watson nei film di Sam Raimi. Di lì a poco il video è stato sostituito con un’altra didascalia di lancio: “L’attrice pluripremiata Kirsten Dunst riceve la stella sulla Walk of Fame di Hollywood“.

In occasione di una recente apparizione a The Talk per promuovere On Becoming a God in Central Florida, Dunst ha avuto modo di affrontare l’argomento

Non leggo molto Twitter e simili, non sono un tipo da social network. Ma stavo cercando notizie sulla serie, ho letto la cosa e ho pensato: “Sì, è un po’ schifosa“. Sono fiera che i miei fan e gli altri abbiano preso le mie difese e mi abbiano supportato. È stato un tweet molto ignorante, probabilmente scritto con noncuranza da un uomo.

Award-winning actress Kirsten Dunst receives a star on the Hollywood Walk of Fame pic.twitter.com/ONXJ3Htcfd — Reuters Top News (@Reuters) August 30, 2019

Dopo esser comparsa in Woodshock e L’inganno, l’attrice è comparsa di recente nella serie tv On Becoming a God in Central Florida.

