Per la promozione di, la Lionsgate ha diffuso un divertente trailer vintage narrato da Rian Johnson in persona e che potete ammirare qui in alto.

In occasione di un’intervista con CinemaBlend, Johnson ha raccontato un piccolo aneddoto sulla pellicola e nello specifico sulla sequenza vista nei trailer in cui il personaggio di Chris Evans manda tutti a “quel paese”.

Tradotto (almeno nei materiali promozionali italiani) con “Vaffan*ulo”, in originale l’attore dice “Eat sh*t”, ma non è sempre stato così. Il regista ha infatti dichiarato di aver dovuto rinunciare al “Fu*k you” inizialmente previsto per motivi di visto censura:

Nella sceneggiatura c’era scritto “Vaffan*ulo”, e infatti lui ripeteva: “Vaffan*ulo, vaffan*ulo, vaffan*ulo, vaffan*ulo”. Poi pensai: “Cavolo, voglio che questo film sia adatto anche ai più giovani”. Ricordo che da ragazzino guardavo i film di Peter Ustinov su Poirot con la famiglia, era quella l’età in cui mi sono appassionato a queste cose. Così ho cambiato un po’ le carte in tavola rinunciando a qualche parolaccia. C’erano molti più vaffan*ulo nella sceneggiatura!

Il regista, comunque, si sta particolarmente godendo la promozione del film come è possibile constatare dalla sua attività social.

Il film arriverà nelle sale italiane il 5 dicembre. Ecco la sinossi:

Il regista Rian Johnson rende il proprio omaggio alla regina del giallo Agatha Christie con Cena con delitto – Knives Out, intrigante e attuale giallo, dove tutti, nessuno escluso, possono essere il possibile assassino.

Harlan Thrombey (Christopher Plummer), un agiato romanziere, viene trovato morto, in circostanze misteriose, nella sua proprietà la mattina dopo la festa per il suo 85esimo compleanno.Il celebre detective Benoit Blanc (Daniel Craig), uomo di straordinario intuito e carisma, è incaricato del caso, e sospetta si tratti di un omicidio.

Del cast fanno parte Daniel Craig, Chris Evans, Ana De Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell e Christopher Plummer.