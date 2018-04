Netflix ha diffuso in rete il primo trailer di, nuovo film con protagonistipresentato al TIFF e in arrivo sulla piattaforma streaming il 20 aprile.

Diretto da Mark Raso il film segue la storia di Matt (Sudeikins), un dirigente di A&R la cui vita viene sconvolta quando suo padre (Harris) e la sua infermiera (Olsen) si presentano da lui in ufficio. Il padre di Matt, un famoso fotoreporter, sta morendo a causa di un cancro terminale e vuole che suo figlio si unisca a lui per affrontare un viaggio da New York fino al Kansas per poter sviluppare i suoi ultimi rullini fotografici rimasti nell’ultimo studio fotografico in grado di farlo.

