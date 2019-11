Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle sta per uscire nelle sale di tutto il mondo, e con lui nuove canzoni originali da ascoltare e riascoltare. Per l’occasione Kristen Bell (voce originale di Anna in Frozen) ha realizzato insieme a Jimmy Fallon un suggestivo medley musicale in cui i due ripercorrono la storia delle più iconiche canzoni Disney e non solo.

Potete vedere la loro esibizione qua sopra.

FROZEN 2 – IL SEGRETO DI ARENDELLE, I DETTAGLI UFFICIALI:

La squadra creativa premiata con l’Academy Award, formata dai registi Jennifer Lee e Chris Buck e dal produttore Peter Del Vecho, riporterà sul grande schermo gli amati protagonisti Elsa, Anna, Olaf e Kristoff che nella versione italiana avranno ancora una volta le voci di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis.

Dal team premio Oscar® —composto dai registi Jennifer Lee e Chris Buck, e dal produttore Peter Del Vecho— e con le voci originali di Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff e Josh Gad, e le musiche del duo di compositori premiato agli Oscar® Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, Walt Disney Animation Studios presenta Frozen 2, prossimamente al cinema.

La data d’uscita italiana è fissata al 27 novembre.

