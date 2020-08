In rete è approdato il trailer italiano diil sequel di La Babysitter , la commedia horror uscita due anni fa sulla piattaforma streaming Netflix.

Il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 10 settembre.

Il regista McG (Terminator Salvation) ha diretto il progetto. Nel cast torneranno Bella Thorne (Amityville: The Awakening), Robbie Amell (The Flash), Hana Mae Lee (Pitch Perfect), Andrew Bachelor e Judah Lewis (The Christmas Chronicles), Emily Alyn Lind (Doctor Sleep), Ken Marino (Brooklyn Nine-Nine), Leslie Bibb (Iron Man), Carl McDowell e Chris Wylde.

Ecco la sinossi ufficiale di La Babysitter: Killer Queen:

Due anni dopo aver sconfitto una setta satanica guidata dalla sua babysitter Bee, Cole cerca di dimenticare il passato e di concentrarsi sulla dura vita del liceo. Ma quando vecchi nemici si ripresentano inaspettatamente, dovrà di nuovo battere le forze del male con l’astuzia.

Dan Lagana (American Vandal) ha scritto la sceneggiatura del film.

