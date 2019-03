In vista dell’arrivo nelle sale del reboot di(Child’s Play) il canale You Tube Tell It Animated ha realizzato un suggestivo video animato in cui mostra l’evoluzione della celebre bambolaattraverso le varie iterazioni cinematografiche riassumendo anche le vicende dei vari film.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Nel cast di Child’s Play troviamo Aubrey Plaza e Brian Tyree Henry, insieme ai piccoli Gabriel Bateman, Beatrice Kitsos, Ty Consiglio e Carlease Burke.

Scritto da Tyler Burton Smith e prodotto da David Katzenberg e Seth Grahame-Smith, il film uscirà il 21 giugno 2019

FONTE: SR