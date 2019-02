sta per tornare con un remake / reboot prodotto dalla MGM e dalla Orion, completamente separato dai nuovi film e serie tv ai quali sta lavorando il creatore Don Mancini insieme a David Kirschner e a Brad Dourif.

Venerdì uscirà il trailer di questo nuovo film la cui trama differirà non poco dall’originale: nella nuova versione la bambola non sarà posseduta da un serial killer, ma sarà una bambola Buddy “difettosa” che non avrà limiti in termini di cosa è in grado di imparare e, soprattutto, in termini di violenza. Nell’attesa, qui sopra potete vedere una specie di teaser/virale con un comunicato della Kaslan Corporation riguardo al “nuovo, rivoluzionario prodotto per famiglie che cambierà il mondo dell’intelligenza artificiale per sempre”. L’invito è a visitare il sito KaslanCorp.com per maggiori informazioni…

Nel cast Aubrey Plaza e Brian Tyree Henry, insieme ai piccoli Gabriel Bateman, Beatrice Kitsos e Ty Consiglio e a Carlease Burke.

Scritto da Tyler Burton Smith e prodotto da David Katzenberg e Seth Grahame-Smith, il film viene girato in queste settimane a Vancouver per la regia di Lars Klevberg (Polaroid).

Il film uscirà il 21 giugno 2019.