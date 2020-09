Nella giornata di ieri, al parco di Tokyo Disneyland, si è tenuto il “soft opening” della ride di La Bella e la Bestia che verrà ufficialmente inaugurata la prossima settimana.

Nella parte superiore della pagina potete vedere il video integrale dell’attrazione ispirata al leggendario cartoon della Disney.

Ad agosto i registi del classico Disney originale, Kirk Wise e Gary Trousdale, hanno spiegato di non essere dei grandi amanti dei nuovi live action che la casa di Topolino sta traendo dai suoi Classici d’animazione.

Wise: provo delle emozioni contrastanti sui remake in live action. Da una parte è fantastico essere stati coinvolti in film che hanno avuto una longevità così duratura da generare un livello di affetto enorme nel pubblico, tanto che tutti sono pronti ad andare a vederne una nuova versione. Ma penso anche che… insomma, guardatevi quello vecchio.

Questa la sinossi di La Bella e la Bestia:

Molto tempo fa, un principe viziato ed egoista viveva tra gli agi del suo palazzo. Un giorno, durante un temporale, una vecchia donna bussò al portone per chiedere rifugio offrendosi di pagare con una rosa, ed il principe la cacciò malamente. Ma questo fu un grosso sbaglio: la vecchia era in realtà una fata che lo stava mettendo alla prova. Lui non la superò e venne punito con la trasformazione in una Creatura mostruosa. Tutto il castello pagò le conseguenze del sortilegio e ogni suo abitante fu trasformato in un curioso oggetto casalingo animato. Solo se avesse scoperto l’amore e se si fosse dimostrato capace di farsi amare entro il suo ventunesimo compleanno, il principe avrebbe spezzato l’incantesimo. Il tempo passa, ma nulla cambia, il castello resta per anni isolato da tutto e tutti. Fino all’arrivo di Belle, una bella ed intelligente ragazza che adora leggere libri e sogna di vivere le avventure che trova nelle loro pagine…