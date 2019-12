È diretto dal regista Ferzan Ozpetek il video ufficiale di Luna Diamante, la canzone di Ivano Fossati e interpretata da Mina che accompagna l’uscita di, la nuova pellicola del regista di Napoli Velata in arrivo nei cinema di tutta Italia il 19 dicembre.

La canzone fa parte di Mina Fossati, album di inediti dei due artisti uscito il 22 novembre. Nel video vediamo diverse scene inedite del film, che racconta le vicende di una coppia di uomini (Edoardo Leo e Stefano Accorsi) cui vengono dati in affido per qualche giorno (o forse di più?) i figli di una loro amica (Jasmine Trinca). La cosa, inevitabilmente, scombussolerà la loro vita.

Questa la sinossi ufficiale:

Arturo (Stefano Accorsi) e Alessandro (Edoardo Leo) sono una coppia da più di quindici anni. Nonostante la passione e l’amore si siano trasformati in un affetto importante, la loro relazione è in crisi da tempo. L’improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno da Annamaria (Jasmine Trinca), la migliore amica di Alessandro, potrebbe però dare un’insperata svolta alla loro stanca routine.

La soluzione sarà un gesto folle. Ma d’altronde l’amore è uno stato di piacevole follia.