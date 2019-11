È lo stesso Ferzan Ozpetek a condividere sul suo canale Facebook il secondo trailer di, la nuova pellicola del regista di Napoli Velata in arrivo nei cinema di tutta Italia il 19 dicembre. Questo nuovo trailer, in particolare, entra molto più nel dettaglio della storia che ruota attorno a una coppia di uomini (Edoardo Leo e Stefano Accorsi) cui vengono dati in affido per qualche giorno (o forse di più?) i figli di una loro amica (Jasmine Trinca). La cosa, inevitabilmente, scombussolerà la loro vita.

Questa la sinossi ufficiale:

Arturo (Stefano Accorsi) e Alessandro (Edoardo Leo) sono una coppia da più di quindici anni. Nonostante la passione e l’amore si siano trasformati in un affetto importante, la loro relazione è in crisi da tempo. L’improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno da Annamaria (Jasmine Trinca), la migliore amica di Alessandro, potrebbe però dare un’insperata svolta alla loro stanca routine.

La soluzione sarà un gesto folle. Ma d’altronde l’amore è uno stato di piacevole follia.

Nel cast anche Serra Yilmaz, ci saranno anche Barbara Alberti, Sara Ciocca, Edoardo Brandi, Cristina Bugatty, Pia Lanciotti e Filippo Nigro.

La fotografia del film è di Gian Filippo Corticelli, il montaggio di Pietro Morana, la scenografia di Giulia Busnengo e i costumi di Alessandro Lai e Monica Gaetani.

Le musiche originali sono di Pasquale Catalano.

Prodotto da Tilde Corsi e Gianni Romoli, La Dea Fortuna è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, R&C Produzioni e Faros Film.

