La Famiglia Addams: ecco “My Family”, canzone di Migos, Karol G, Rock Mafia e Snoop Dogg

La MGM ha diffuso online il video ufficiale di “My Family”, canzone realizzata da Migos, Karol G, Rock Mafia e Snoop Dogg per, il film d’animazione diretto da Conrad Vernon e Greg Tiernan che approderà nelle nostre sale ad Halloween ( qui trovate gli altri due trailer ).

Nel cast vocale originale troviamo Oscar Isaac nel ruolo di Gomez Addams, Charlize Theron in quello di Morticia, Chloë Grace Moretz nel ruolo di Mercoledì, Finn Wolfhard in quello di Pugsley, Nick Kroll in quello di Zio Fester, Bette Midler nella parte della Nonna, Allison Janney nei panni di Margaux Needler e Elsie Fisher.

Tra i doppiatori italiani, invece, Virginia Raffaele e Pino Insegno nei panni di Morticia e Gomez. Eleonora Gaggero e Luciano Spinelli presteranno la loro voce ai figli Mercoledì e Pugsley. Zio Fester sarà doppiato da Raoul Bova e Loredana Bertè presterà la sua voce a Nonna Addams.

Potete ascoltare “My Family” nella parte superiore della pagina.

Ecco tutte le informazioni su La Famiglia Addams