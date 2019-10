Uscirà il 7 novembre nei cinema italiani grazie a BIM Distribuzione, il film d’animazione di Lorenzo Mattotti tratto dall’omonimo romanzo di Dino Buzzati presentato in concorso nella sezione Un Certain Regard alla 72esima edizione del Festival di Cannes. Nell’attesa, oggi vi proponiamo in esclusiva il trailer della pellicola, che abbiamo recensito proprio dalla Croisette qualche mese fa . Potete vederlo qui sopra!

La versione italiana del film è interpretata dalle voci di Toni Servillo, Antonio Albanese, Linda Caridi, Maurizio Lombardi, Corrado Invernizzi, Alberto Boubakar Malanchino, Beppe Chierici, Roberto Ciufoli, Nicola Rignanese, Mino Caprio, e Corrado Guzzanti nel ruolo di Salnitro, con la partecipazione straordinaria di Andrea Camilleri nel ruolo del Vecchio Orso. Vi ricordiamo che Lorenzo Mattotti presenterà il film venerdì 1 novembre alle ore 12.00 al Cinema Centrale di Lucca e risponderà alla domande del pubblico di Lucca Comics & Games.

Prodotto da Indigo Film con Rai Cinema, Prima Linea Productions, Pathé, France 3 Cinema, il film viene così descritto dalla sinossi:

Nel tentativo di ritrovare il figlio da tempo perduto e di sopravvivere ai rigori di un terribile inverno, Leonzio, il Grande Re degli orsi, decide di condurre il suo popolo dalle montagne fino alla pianura, dove vivono gli uomini. Grazie al suo esercito e all’aiuto di un mago, riuscirà a sconfiggere il malvagio Granduca e a trovare finalmente il figlio Tonio. Ben presto, però, Re Leonzio si renderà conto che gli orsi non sono fatti per vivere nella terra degli uomini.

